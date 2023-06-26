Риккардо может перейти в «Альфа Таури»

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо может продолжить карьеру в «Альфа Таури». Об этом сообщает журналист Формулы-1 Лоренс Барретто в своей статье на официальном сайте Формулы-1.
Вероятнее всего, австралийский пилот станет напарником Юки Цуноды в сезоне-2024. И Риккардо, и «Ред Булл» «открыты к такой перестановке».
«Многое будет зависеть от самочувствия Риккардо и его результатов, когда он сядет за руль на тестах шин «Пирелли» после Гран-при Великобритании и Италии в июле и сентябре соответственно.
Если он покажет «Ред Булл», что работает на высоком уровне — таком же высоком, как и во времена его участия в гонках за них, — это убедит и его самого, и команду в том, что возвращение в гоночное кресло, где бы оно ни было, имеет смысл», — говорится в статье Барретто.
- 26 июня 2023
-
11:12
-
10:14
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
00:47
- 25 июня 2023
-
22:49
-
22:12
-
21:49
-
21:05
-
19:57
-
19:06
-
19:00
-
18:23
-
17:44
-
15:49
-
15:27
-
15:07
-
13:22
-
11:51
-
10:59
-
10:46
-
10:33
-
04:57
-
00:32
- 24 июня 2023
-
23:27
-
22:37
-
21:44
-
21:15
-
20:54
-
20:22
-
19:51
-
19:25
-
19:06
-
18:41