Риккардо может перейти в «Альфа Таури»

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо может продолжить карьеру в «Альфа Таури». Об этом сообщает журналист Формулы-1 Лоренс Барретто в своей статье на официальном сайте Формулы-1.

Вероятнее всего, австралийский пилот станет напарником Юки Цуноды в сезоне-2024. И Риккардо, и «Ред Булл» «открыты к такой перестановке».

«Многое будет зависеть от самочувствия Риккардо и его результатов, когда он сядет за руль на тестах шин «Пирелли» после Гран-при Великобритании и Италии в июле и сентябре соответственно.

Если он покажет «Ред Булл», что работает на высоком уровне — таком же высоком, как и во времена его участия в гонках за них, — это убедит и его самого, и команду в том, что возвращение в гоночное кресло, где бы оно ни было, имеет смысл», — говорится в статье Барретто.