Йос Ферстаппен: Макс знает, что с подходящей машиной долго будет побеждать

Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена, высказался о нынешней форме сына, выигравшего шесть из восьми прошедших Гран-при сезона.

«Самое важное для Макса – гонки. Он не из тех людей, которые заботятся о статистике. Для него важны только гонки, и он знает, что сможет побеждать долго, если у него будет машина для того, чтобы выделяться.

Макс стал лучше во всех областях. Теперь у него больше опыта, и он всё более естественно смотрится в пилотировании. Он уже не является тем ребёнком, каким был в первые дни в Ф-1, и он продолжает расти», – приводит слова Ферстаппена-старшего издание La Gazzetta dello Sport.

Ранее в интервью Макс Ферстаппен ответил, хочет ли он побить рекорд Хэмилтона по количеству побед в Ф-1.