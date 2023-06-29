Лэнс Стролл: мои нынешние результаты не отражают полной картины

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл признал, что ему следует улучшить свои навыки, чтобы соответствовать уровню товарища по команде Фернандо Алонсо, но добавил, что нынешние его результаты не отражают полной картины.

«Я не думаю, что показал максимум за время предыдущих уикендов, поэтому не считаю, что нынешние результаты отражают полную картину. Определённо есть над чем поработать, что улучшить. Фернандо находится на очень высоком уровне, и мне точно нужно поработать над несколькими моментами.

Мы хорошо начали, учитывая все обстоятельства. В Бахрейне, Джидде, Мельбурне, думаю, я был хорош. Затем после Баку у нас возникли трудности, но я знаю почему. В Майами было тяжело, потому что мы не поставили второй комплект шин в первой части квалификации. В Монако болид получил некоторые повреждения во второй части. В Барселоне мы снова были конкурентоспособны. Затем в Канаде у нас возникли проблемы во второй части. Я думаю, были причины, почему такое случалось, но с точки зрения чистой скорости Фернандо был лучше меня», — приводит слова Стролла ESPN US.

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