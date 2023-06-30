Льюис Хэмилтон: пятое место — хорошая позиция для старта в воскресной гонке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что пятое место по итогам квалификации Гран-при Австрии позволяет рассчитывать на хорошее выступление в воскресной гонке.
«Это не первое место, но я воспользуюсь им и попробую поработать с тем, что есть, в воскресенье.
Я думаю, что наш гоночный темп, возможно, был где-то третьим по скорости. Думаю, что быстрее всех «Ред Булл» и «Феррари» и, возможно, «Астон Мартин», так что, возможно, мы четвёртые. Я не совсем уверен. Сегодня мы просто пытались сосредоточиться на том, чтобы проехать круг как можно быстрее. Это была очень сложная сессия, непростая трасса, наша машина в прошлом не очень подходила для этой трассы, и сегодня она показала это снова.
Посмотрим, сможем ли мы выступить лучше в завтрашнем спринте, многое будет зависеть от погоды и температуры.
Пятое место перед воскресной гонкой — хорошая позиция для старта, в прошлом году я стартовал ещё дальше, и это была тяжёлая гонка, поэтому я надеюсь, что в воскресенье мы сможем провести гонку получше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 30 июня 2023
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