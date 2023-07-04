В «Ред Булл Ринг» высказались о работе с ФИА по решению проблемы границ трассы

Управляющий директор «Ред Булл Ринг» Эрик Вольф подтвердил, что в настоящий момент находится в контакте с с Международной автомобильной федерацией (ФИА) для того, чтобы исключить ситуацию со множеством штрафов из-за несоблюдения границ трассы, как это было на Гран-при Австрии. Об этом информирует Speedcafe.
«Мы находися в постоянном контакте с ФИА и вместе оценим совместные действия», — сказал Вольф.
Ранее руководящий орган автоспорта порекомендовал автодрому добавить гравийные ловушки на выходе из поворотов 9 и 10, где произошло подавляющее большинство нарушений. Отмечается, что автодром ранее дважды игнорировал рекомендацию ФИА.
Напомним, во время Гран-при Австрии многие остались недовольны правилами ограничения трассы. В Шпильберге все гонщики, кроме двух, получили как минимум одно предупреждение за выезд за белые линии во время гоночного уикенда.
Самые яркие Гран-при Австрии Формулы-1:
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