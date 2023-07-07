Формула-1, Гран-при Великобритании: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Сегодня, 7 июля, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоятся пятничные тренировки 11-го этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, а вторая начнётся в 18:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте сейчас тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1