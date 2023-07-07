Формула-1, Гран-при Великобритании: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 7 июля, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоятся пятничные тренировки 11-го этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, а вторая начнётся в 18:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте сейчас тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1
Комментарии
- 7 июля 2023
-
11:04
-
10:54
-
10:23
-
10:00
-
09:43
-
00:45
-
00:04
-
00:03
- 6 июля 2023
-
23:09
-
22:24
-
22:00
-
21:43
-
21:21
-
21:10
-
20:37
-
20:26
-
19:26
-
19:23
-
18:44
-
18:13
-
17:35
-
16:26
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:26
-
15:00
-
13:30
-
12:49
-
11:35
-
10:00
-
00:38
-
00:22
-
00:18
- 5 июля 2023
-
23:04
Партнерский контент