Леклер: на ГП Великобритании нам будет сложнее, чем в Австрии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании Формулы-1, который пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне (Великобритания).
«Мы не могли показать нужный темп ни на одной другой трассе после Барселоны, но в Австрии ощущения были хорошими, а темп был немного лучше, чем у нас был в первой части сезона.
Однако нам не следует увлекаться. «Ред Булл» по-прежнему намного впереди, и я думаю, что эта трасса в этот уикенд чуть больше выявит наши слабые стороны. Таким образом, нам будет немного сложнее, чем в Австрии», — приводит слова Леклера Racingnews365.
Напомним, на Гран-при Австрии Шарль Леклер финишировал на втором месте вслед за лидером общего зачёта пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
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