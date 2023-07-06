Леклер: на ГП Великобритании нам будет сложнее, чем в Австрии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании Формулы-1, который пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне (Великобритания).

«Мы не могли показать нужный темп ни на одной другой трассе после Барселоны, но в Австрии ощущения были хорошими, а темп был немного лучше, чем у нас был в первой части сезона.

Однако нам не следует увлекаться. «Ред Булл» по-прежнему намного впереди, и я думаю, что эта трасса в этот уикенд чуть больше выявит наши слабые стороны. Таким образом, нам будет немного сложнее, чем в Австрии», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Напомним, на Гран-при Австрии Шарль Леклер финишировал на втором месте вслед за лидером общего зачёта пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.