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Стали известны имена двух известных инженеров, которые могут усилить «Уильямс»

Стали известны имена двух известных инженеров, которые могут усилить «Уильямс»
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Новым техническим директором «Уильямса» может стать известный британский инженер Ник Честер, утверждает издание Formula.Hu. Ранее Честер занимал такую же должность в «Лотусе» и «Рено», а после ухода из французской команды сотрудничал с «Мерседесом» и «Маклареном» в Формуле-Е. В этом году сообщалось, что Честер подписал контракт с «Андретти» в свете подготовки американцев к возможному приходу в Формулу-1, однако этот контракт является краткосрочным.

Честер может оказаться не единственным звёздным новичком «Уильямса». Сообщается, что в команду может перейти главный технический директор (CTO) «Альпин» Ник Фрай и занять в британской команде аналогичную должность. Интересно, что в 2020 году именно Фрай заменил Честера в «Рено».

Сама команда не подтвердила, но и не опровергла возможность прихода двух специалистов.

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