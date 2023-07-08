«Это была настоящая авария». Марко раскрыл детали инцидента Ферстаппена на пит-лейне

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл детали происшествия с участием Макса Ферстаппена на пит-лейне во время первого сегмента квалификации Гран-при Великобритании. Голландец сломал переднее антикрыло о бордюр пит-уолл, выезжая из боксов.

«Всё началось с застрявшего кабеля, затем он сорвал половину бортового компьютера. А потом он врезался в стену. Касание не было небольшим — это была настоящая авария. Макс сказал, что было невероятно скользко. Слава богу, что у нас было время поставить новое антикрыло», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на ORF.

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Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720

2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241

3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372

4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491

8. Александер Албон «Уильямс» +0.810

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939

10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969

11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176

12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215

13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236

14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311

15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078

16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248

17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305

18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403

19. Ник де Врис «Альфа Таури» +3.793

20. Кевин Магнуссен «Хаас» +5.658.