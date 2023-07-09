Браун: мне жаль Пиастри, он заслужил быть третьим
Поделиться
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля, в Сильверстоуне.
Напомним, Ландо Норрис стал вторым, а Оскар Пиастри финишировал четвёртым, пропустив вперёд семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Сегодня, как говорится, был хороший день на работе. Оскар и Ландо великолепно выступили. Команда была сильна, пит-стопы не подкачали, а выбор шин оказался верным.
Мы провально начали год в Бахрейне и Саудовской Аравии и теперь оказались на подиуме, лидировали в гонке и были конкурентны в чистом темпе сразу на двух машинах. Мне жаль Оскара, он заслужил быть третьим», – сказал Браун в эфире Sky Sports.
Комментарии
- 9 июля 2023
-
20:42
-
20:29
-
20:15
-
20:13
-
19:34
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
18:59
-
18:39
-
18:32
-
17:46
-
17:41
-
16:57
-
16:37
-
16:14
-
15:30
-
13:49
-
13:42
-
13:01
-
13:00
-
12:54
-
12:29
-
12:15
-
11:42
-
11:21
-
11:20
-
10:33
-
00:06
- 8 июля 2023
-
23:35
-
22:41
-
22:29
-
22:00
-
21:42
Партнерский контент