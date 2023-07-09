Браун: мне жаль Пиастри, он заслужил быть третьим

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля, в Сильверстоуне.

Напомним, Ландо Норрис стал вторым, а Оскар Пиастри финишировал четвёртым, пропустив вперёд семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Сегодня, как говорится, был хороший день на работе. Оскар и Ландо великолепно выступили. Команда была сильна, пит-стопы не подкачали, а выбор шин оказался верным.

Мы провально начали год в Бахрейне и Саудовской Аравии и теперь оказались на подиуме, лидировали в гонке и были конкурентны в чистом темпе сразу на двух машинах. Мне жаль Оскара, он заслужил быть третьим», – сказал Браун в эфире Sky Sports.