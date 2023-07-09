Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: не вижу причин, почему «Макларен» не должен быть впереди

Расселл: не вижу причин, почему «Макларен» не должен быть впереди
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался об успехе команды «Макларен» на минувшем Гран-при Великобритании.

«Я не вижу причин, почему «Макларен» не должен быть впереди. Мы приехали из Австрии, где трасса сильно отличается от Сильверстоуна. И, как я уже говорил, «Макларен» на обоих этапах был немного впереди нас. Хотя я не знаю, как они вышли на такую производительность, это было довольно неожиданно.

Мы не склонны излишне сосредотачиваться на наших конкурентах. Нам нужно сфокусироваться на себе. Да, это вдохновляет, но это возможно сделать. Нам нужно прибавлять и делать это быстро», – приводит слова Расселла издание GPblog.

Ранее о выступлении «Макларена» высказался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Материалы по теме
Хэмилтон: когда я увидел «Макларен» в скоростных поворотах, то подумал — вау!
Материалы по теме
Ай да «Макларен»! Суперскорость легендарной команды затмила рекорд «Ред Булл»
Ай да «Макларен»! Суперскорость легендарной команды затмила рекорд «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023