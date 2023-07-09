Расселл: не вижу причин, почему «Макларен» не должен быть впереди

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался об успехе команды «Макларен» на минувшем Гран-при Великобритании.

«Я не вижу причин, почему «Макларен» не должен быть впереди. Мы приехали из Австрии, где трасса сильно отличается от Сильверстоуна. И, как я уже говорил, «Макларен» на обоих этапах был немного впереди нас. Хотя я не знаю, как они вышли на такую производительность, это было довольно неожиданно.

Мы не склонны излишне сосредотачиваться на наших конкурентах. Нам нужно сфокусироваться на себе. Да, это вдохновляет, но это возможно сделать. Нам нужно прибавлять и делать это быстро», – приводит слова Расселла издание GPblog.

Ранее о выступлении «Макларена» высказался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.