«Решение уже принято». Ральф Шумахер высказался о возможной замене де Вриса на Риккардо

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заменит пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса уже в скором времени.

«Решение уже принято — я в этом уверен. Жаль для него, что его, вероятно, не будет в Зандвоорте, но это хорошо для Даниэля Риккардо и для команды. «Альфа Таури» не помешает немного опыта», — приводит слова Шумахера GrandPrix.com.

В текущем сезоне Формулы-1 Ник де Врис не набрал ни одного очка и замыкает таблицу общего зачёта пилотов вместе с пилотом «Уильямса» Логаном Сарджентом.

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что пилот команды «Альфа Таури» Ник де Врис может лишиться своего места до старта Гран-при Нидерландов.