«Решение уже принято». Ральф Шумахер высказался о возможной замене де Вриса на Риккардо
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Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заменит пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса уже в скором времени.
«Решение уже принято — я в этом уверен. Жаль для него, что его, вероятно, не будет в Зандвоорте, но это хорошо для Даниэля Риккардо и для команды. «Альфа Таури» не помешает немного опыта», — приводит слова Шумахера GrandPrix.com.
В текущем сезоне Формулы-1 Ник де Врис не набрал ни одного очка и замыкает таблицу общего зачёта пилотов вместе с пилотом «Уильямса» Логаном Сарджентом.
Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что пилот команды «Альфа Таури» Ник де Врис может лишиться своего места до старта Гран-при Нидерландов.
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