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«Он очень талантлив». Хэмилтон высказался о борьбе с Норрисом на ГП Великобритании

«Он очень талантлив». Хэмилтон высказался о борьбе с Норрисом на ГП Великобритании
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о конкуренции с соотечественником Ландо Норрисом из «Макларена» в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся вчера, 9 июля, в Сильверстоуне.

Напомним, Норрис и Хэмилтон вступили в борьбу за второе место после рестарта, и пилоту «Макларена» удалось сохранить позицию, несмотря на то что он был на «харде».

«Он очень талантлив, как вы можете видеть. Здорово, когда можно вести такую конкурентную борьбу и быть уверенным в пилоте, с которым вы соревнуетесь, быть уверенным в том, что он будет жёстким, но честным. Не было ни одного момента, когда мы могли столкнуться», – приводит слова Хэмилтона издание Racer.

Ранее Макс Ферстаппен отреагировал на победу в Великобритании, объяснив проигранный Норрису старт.

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