Вольф: когда появился сейфти-кар, я был уверен, что мы съедим «Макларен»
Поделиться
Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что ожидал доминирования своих пилотов над Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри из «Макларена» в концовке гонки Гран-при Великобритании, прошедшего на минувших выходных.
«Когда появилась машина безопасности, я был практически уверен, если не убеждён, что мы съедим «Макларен» и финишируем вторыми и третьими, а может, и поборемся за лидерство.
Мы могли конкурировать с «Маклареном» на первых кругах, но они были крайне сильны, с их максимальной скоростью на быстрых поворотах и прямых у нас не было шансов пройти их. И это стало сюрпризом», – приводит слова Вольфа издание RacingNews365.
Ранее в интервью Норрис объяснил, как ему удалось сохранить второе место в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2023
-
23:34
-
22:49
-
21:27
-
20:41
-
20:00
-
19:58
-
19:30
-
18:38
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:07
-
16:59
-
16:50
-
16:47
-
15:47
-
15:00
-
14:52
-
14:42
-
13:55
-
13:49
-
13:37
-
13:03
-
12:53
-
12:31
-
11:53
-
11:48
-
11:19
-
10:39
-
10:13
-
10:08
-
09:47
-
09:46
-
00:31
-
00:11
Партнерский контент