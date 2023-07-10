Вольф: когда появился сейфти-кар, я был уверен, что мы съедим «Макларен»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что ожидал доминирования своих пилотов над Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри из «Макларена» в концовке гонки Гран-при Великобритании, прошедшего на минувших выходных.

«Когда появилась машина безопасности, я был практически уверен, если не убеждён, что мы съедим «Макларен» и финишируем вторыми и третьими, а может, и поборемся за лидерство.

Мы могли конкурировать с «Маклареном» на первых кругах, но они были крайне сильны, с их максимальной скоростью на быстрых поворотах и прямых у нас не было шансов пройти их. И это стало сюрпризом», – приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Ранее в интервью Норрис объяснил, как ему удалось сохранить второе место в борьбе с Льюисом Хэмилтоном.