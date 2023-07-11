Пилоты Формулы-1 Леклер и Гасли посетили матч Алькараса и Берреттини на Уимблдоне

Пилоты Формулы-1 Шарль Леклер и Пьер Гасли, выступающие за «Феррари» и «Альпин» соответственно, посетили Уимблдон после Гран-при Великобритании. Гонщики присутствовали на поединке 1/8 финала между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Маттео Берреттини. В четвертьфинал пробился Алькарас, победив со счётом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team

Фото: https://twitter.com/AlpineF1Team

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» на траве Алькарас сразится с шестой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (6).

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

Ранее Леклер и Гасли сделали селфи с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и знаменитым голливудским актёром Брэдом Питтом. Питт посетил Гран-при Великобритании для участия в съёмках художественного фильма о Формуле-1.