«Никогда не знаешь, что произойдёт». Риккардо — о замене де Вриса

Бывший пилот «Макларена», а ныне резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо высказался по поводу возможной замены Ника де Вриса в «Альфа Таури».

«Никогда не знаешь, что произойдёт, никогда не знаешь… Так что я остаюсь готовым. На Рождество я два месяца пролежал на диване, но с тех пор вернулся к тренировкам и получаю от них удовольствие», — приводит слова Риккардо Racer.

Ранее сообщалось, что Риккардо заменит голландца Ника де Вриса в «Альфа Таури» после летнего перерыва. В общем зачёте пилотов де Врис в настоящий момент занимает последнее место. Пилот не набрал ни одного очка.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.