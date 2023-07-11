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«Невероятно конкурентоспособные результаты». Хорнер — о возвращении Риккардо в Ф-1

«Невероятно конкурентоспособные результаты». Хорнер — о возвращении Риккардо в Ф-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возвращение резервного пилота «быков» Даниэля Риккардо к роли боевого гонщика Формулы-1 в составе «Альфа Таури». «Ред Булл» отдал австралийца в аренду на оставшуюся часть сезона-2023 после успешной работы Риккардо на шинных тестах «Пирелли» в Сильверстоуне.

«Здорово видеть, что Даниэль не потерял форму за время, которое не выступал. Прогресс, которого он добивался во время работы на симуляторе, проявился и на трассе. Его результаты во время шинных тестов были невероятно конкурентоспособными. Это было очень впечатляющее выступление, и мы предвкушаем возможность увидеть, что принесёт Даниэлю аренда в «Альфа Таури» на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

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