«Невероятно конкурентоспособные результаты». Хорнер — о возвращении Риккардо в Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возвращение резервного пилота «быков» Даниэля Риккардо к роли боевого гонщика Формулы-1 в составе «Альфа Таури». «Ред Булл» отдал австралийца в аренду на оставшуюся часть сезона-2023 после успешной работы Риккардо на шинных тестах «Пирелли» в Сильверстоуне.

«Здорово видеть, что Даниэль не потерял форму за время, которое не выступал. Прогресс, которого он добивался во время работы на симуляторе, проявился и на трассе. Его результаты во время шинных тестов были невероятно конкурентоспособными. Это было очень впечатляющее выступление, и мы предвкушаем возможность увидеть, что принесёт Даниэлю аренда в «Альфа Таури» на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».