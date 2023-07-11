«Невероятно конкурентоспособные результаты». Хорнер — о возвращении Риккардо в Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возвращение резервного пилота «быков» Даниэля Риккардо к роли боевого гонщика Формулы-1 в составе «Альфа Таури». «Ред Булл» отдал австралийца в аренду на оставшуюся часть сезона-2023 после успешной работы Риккардо на шинных тестах «Пирелли» в Сильверстоуне.
«Здорово видеть, что Даниэль не потерял форму за время, которое не выступал. Прогресс, которого он добивался во время работы на симуляторе, проявился и на трассе. Его результаты во время шинных тестов были невероятно конкурентоспособными. Это было очень впечатляющее выступление, и мы предвкушаем возможность увидеть, что принесёт Даниэлю аренда в «Альфа Таури» на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
- 11 июля 2023
-
18:44
-
18:31
-
17:50
-
17:47
-
17:38
-
17:00
-
16:28
-
16:05
-
15:54
-
15:23
-
14:38
-
14:04
-
13:42
-
13:40
-
12:52
-
12:46
-
12:06
-
11:53
-
11:13
-
10:13
-
09:38
-
01:10
- 10 июля 2023
-
23:34
-
22:49
-
21:27
-
20:41
-
20:00
-
19:58
-
19:30
-
18:38
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:07
-
16:59