Сегодня, 11 июля, бывший пилот «Макларена», а ныне резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо принимает участие в шинных тестах в Сильверстоуне. Риккардо пилотирует болид австрийской команды RB19. В Интернете появилось видео, на котором демонстрируются первые кадры с заезда Даниэля.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

Тесты будут продолжаться в течение нескольких дней.

Ранее стало известно, что голландец Ник де Врис был уволен из «Альфа Таури». Об этом рассказал комментатор Аллард Калфф, у которого хорошие отношения с семьёй де Вриса. Похже журналист Формулы-1 Эрик ван Харвен сообщил, что Риккардо заменит голландца де Вриса в «Альфа Таури» на Гран-при Венгрии, который пройдёт с 21 по 23 июля.