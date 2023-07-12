«Ауди» прекратит участие в DTM и «Дакаре» в связи с приходом в Формулу-1

Руководитель отдела продаж и маркетинга «Ауди» Рольф Михл рассказал, что команда больше не будет оказывать финансовую поддержку клиентским командам в DTM.

Решение было принято вскоре после того, как стало известно, что с 1 сентября генерального директора «Ауди» Маркуса Дюсманна сменит его преемник Гернот Доллнер.

По имеющимся данным, совет директоров также принял решение прекратить после 2024 года рабочую программу «Ауди» по ралли «Дакар», в которой участвует отец гонщика «Феррари» Карлос Сайнc-старший.

«Благодаря этому решению в ближайшие годы в портфеле «Ауди» останется только Формула 1 в качестве профессионального или поддерживаемого заводом автоспорта», — приводит слова Михла GrandPrix.com.