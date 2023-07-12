«Ауди» прекратит участие в DTM и «Дакаре» в связи с приходом в Формулу-1
Поделиться
Руководитель отдела продаж и маркетинга «Ауди» Рольф Михл рассказал, что команда больше не будет оказывать финансовую поддержку клиентским командам в DTM.
Решение было принято вскоре после того, как стало известно, что с 1 сентября генерального директора «Ауди» Маркуса Дюсманна сменит его преемник Гернот Доллнер.
По имеющимся данным, совет директоров также принял решение прекратить после 2024 года рабочую программу «Ауди» по ралли «Дакар», в которой участвует отец гонщика «Феррари» Карлос Сайнc-старший.
«Благодаря этому решению в ближайшие годы в портфеле «Ауди» останется только Формула 1 в качестве профессионального или поддерживаемого заводом автоспорта», — приводит слова Михла GrandPrix.com.
Комментарии
- 12 июля 2023
-
12:36
-
12:00
-
11:52
-
10:41
-
09:59
-
09:37
- 11 июля 2023
-
23:28
-
23:06
-
22:42
-
21:59
-
20:42
-
20:09
-
19:50
-
19:13
-
18:44
-
18:31
-
17:50
-
17:47
-
17:38
-
17:00
-
16:28
-
16:05
-
15:54
-
15:23
-
14:38
-
14:04
-
13:42
-
13:40
-
12:52
-
12:46
-
12:06
-
11:53
-
11:13
-
10:13
-
09:38
Партнерский контент