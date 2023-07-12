Эксперт: Риккардо даже не может заставить себя произнести: «Альфа Таури»!

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц прокомментировал переход австралийца Даниэля Риккардо в «Альфа Таури» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Он будет пилотировать, вероятно, одну из самых медленных машин на трассе, если не самую медленную. Не хочу говорить, что они не должны были заменять Ника де Вриса, но удивительно, почему Даниэль Риккардо захотел сесть в эту машину, которая, вероятно, хуже, чем у «Макларена», который он покинул в прошлом году.

И меня удивила цитата Риккардо. Мне она показалась странной. Он сказал: «Я рад вернуться на правильный путь вместе с семьёй «Ред Булл». Он даже не может заставить себя произнести: «Альфа Таури»! Он не хочет говорить, что в восторге от пилотирования «Альфа Таури», потому что их машину нельзя назвать быстрой. Возможно, он получит выгоду в долгосрочной перспективе», — сказал Кравиц в подкасте Sky Sports.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: