Фредерик Вассёр: «Феррари» уже работает над проектом следующего года

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о работе над улучшением машины в условиях лимита бюджета. Формула-1 ввела лимит бюджета в начале сезона 2021 года, первоначально ограничив команды в расходах на $ 145 млн в год.
«Безусловно, главным фактором является лимит бюджета. Эти ограничения не позволяют создать новый проект, как это было пару лет назад. И это означает, что необходимо адаптировать проект к нынешним реалиям. В этих условиях, как мне кажется, мы сделали хороший шаг вперёд. А вообще сейчас довольно сложно сделать большой шаг вперёд по ходу сезона. Что касается нас, то мы уже работаем над проектом следующего года и пытаемся скорректировать направление», — приводит слова Вассёра Corriere dello Sport.
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