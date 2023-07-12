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Комментатор Дэвид Крофт раскритиковал решение «Ред Булл» уволить де Вриса

Комментатор Дэвид Крофт раскритиковал решение «Ред Булл» уволить де Вриса
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Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт считает, что 10 гонок для Ника де Вриса было недостаточно, чтобы успеть приспособиться к Формуле-1.

«Риккардо отдан в аренду команде «Альфа Таури» на оставшуюся часть сезона 2023 года. Первая гонка состоится в Венгрии на следующей неделе.

Не могу отделаться от мысли, что, как бы ни было приятно возвращение Даниэля на трассу, Нику не дали достаточно времени, чтобы показать, на что он способен — 10 гонок!» — написал Крофт в социальных сетях.

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».

28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.

Гран-при Венгрии состоится с 21 по 23 июля.

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