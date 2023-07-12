«Мы не увидели никакого прогресса». Марко высказался об увольнении де Вриса

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу увольнения Ника де Вриса из «Альфа Таури».

«Мы ожидали, что в этом году он будет как минимум равен своему товарищу по команде Юки Цуноде, но этого не произошло. На самом деле, он всегда был на три десятых секунды медленнее. Мы не увидели никакого прогресса. К сожалению, он не проехал ни одного суперкруга, который бы нас поразил.

Мы должны были что-то предпринять. Почему мы должны ждать и какое значение имеют ещё две гонки, если вы не видите никаких улучшений? Ник — очень приятный парень, но ему просто не хватало скорости», — приводит слова Марко GPblog.

28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.