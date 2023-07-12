Тото Вольф замечен с Ником де Врисом в одном из кафе в Монако

В Сети появилась фотография из кафе в Монако, на которой видно, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф встречался с пилотом Ником де Врисом, который на днях был уволен из «Альфа Таури».

Напомним, де Врис в минувшем сезоне был резервным пилотом «Мерседеса». При этом гонщик успел провести четыре тренировки с разными командами Формулы-1 — «Уильямсом», «Астон Мартин», «Альфа Таури» и «Мерседесом», а также поучаствовал в частных тестах на болиде «Альпин».

28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.

В «Альфа Таури» де Вриса заменил резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Впервые он выступит на Гран-при Венгрии, который состоится с 21 по 23 июля.