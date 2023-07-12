«Нет ничего лучше». Пилот Ф-1 Джордж Расселл посетил матч Уимблдона

Пилот гоночной серии Формула-1 британец Джордж Расселл, выступающий за команду «Мерседес», поделился в социальных сетях фотографией с проходящего в Великобритании теннисного турнира Уимблдон.

«Нет ничего лучше Уимблдона», – написал Расселл.

Фото: из личного архива Джорджа Расселла

Фото: из личного архива Джорджа Расселла

Напомним, сегодня, 12 июля, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас победил со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 датчанина Хольгера Руне (6) и вышел в полуфинал соревнований, где сыграет с третьим номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым, до этого одолевшим в пяти сетах американца Кристофера Юбэнкса (43).

Во втором полуфинале мужского Уимблдона действующий чемпион турнира звёздный серб Новак Джокович (2) сыграет с 21-летним итальянцем Янником Синнером (8).