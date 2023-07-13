Марко: Перес идёт вторым в чемпионате, поэтому не было бы смысла расставаться с ним сейчас

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу пилота команды Серхио Переса, а также рассказал о предстоящей борьбе внутри «Альфа Таури» между Юки Цунодой и новичком команды Даниэлем Риккардо.

«Чеко идёт вторым в чемпионате мира, поэтому не было бы смысла расставаться с ним сейчас. Его гонка в Сильверстоуне тоже была хорошей, но ему нужно улучшить свои результаты в квалификации.

Мы должны увидеть, как Риккардо сравнится с Цунодой. Думаю, что Юки многие недооценивают. «Альфа Таури» — не самый простой в управлении автомобиль, но Юки доказал, что на нём можно добиться хороших результатов», — приводит слова Марко Racingnews365.

Ранее Перес прокомментировал слухи о своём увольнении из команды, появившиеся из-за его регулярных провалов в квалификационных сессиях.