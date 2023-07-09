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Серхио Перес отреагировал на слухи о своём увольнении из «Ред Булл»

Серхио Перес отреагировал на слухи о своём увольнении из «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал слухи о своём увольнении из команды, появившиеся из-за его регулярных провалов в квалификационных сессиях. Напомним, мексиканец пять раз подряд не прошёл в третий сегмент.

«Я сталкивался со всем этим за 13 лет в Формуле-1 и ни о чём не беспокоюсь. Я сосредоточен на том, чтобы вернуть свой сезон на правильный путь, и хочу быть уверенным в том, что продолжаю получать удовольствие.

Хельмут [Марко] и Кристиан [Хорнер] полностью поддерживают меня, как и команда, они знают, на что я способен, и знают о моём потенциале», – приводит слова Переса издание Motorsport Week.

Ранее в интервью Перес объяснил, почему не смог подняться выше шестого места на Гран-при Великобритании.

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