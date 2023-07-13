Марко: Риккардо ещё до тестов знал, что может получить место в «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что резервный пилот команды Даниэль Риккардо ещё до начала тестов в Сильверстоуне знал, что может получить место в «Альфа Таури» в случае успешного выступления.

«Риккардо сейчас также становится эталоном для нашего юниора Юки Цуноды. И еще: Даниэль еще до тестов в Сильверстоуне знал, что в случае успешного выступления он получит место в «Альфа Таури». Он более чем успешно справился с этой ситуацией», — приводит слова Марко F1-Insider.

Напомним, Риккардо заменил де Вриса в составе «Альфа Таури». 28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: