Марко: Риккардо ещё до тестов знал, что может получить место в «Альфа Таури»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что резервный пилот команды Даниэль Риккардо ещё до начала тестов в Сильверстоуне знал, что может получить место в «Альфа Таури» в случае успешного выступления.
«Риккардо сейчас также становится эталоном для нашего юниора Юки Цуноды. И еще: Даниэль еще до тестов в Сильверстоуне знал, что в случае успешного выступления он получит место в «Альфа Таури». Он более чем успешно справился с этой ситуацией», — приводит слова Марко F1-Insider.
Напомним, Риккардо заменил де Вриса в составе «Альфа Таури». 28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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