Ральф Шумахер оценил риски Переса лишиться места в «Ред Булл» в следующем сезоне Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что мексиканский гонщик Серхио Перес сохранит место в «Ред Булл» в следующем сезоне.

«В настоящий момент Перес демонстрирует, что доминирующая машина — это ещё не всё. Но всё же я по-прежнему предполагаю, что в следующем году он тоже будет выступать за «Ред Булл». Если бы Александер Албон был свободен — а это не так — или если бы Риккардо вступил в игру и смог бы продемонстрировать свой класс, дела [для Серхио] могли бы быть напряжёнными. Но сейчас я с трудом представляю расставание. Однако в Формуле-1 практически нет ничего невозможного», — написал Шумахер в своей колонке на Sky Sport Germany.

Путешествие Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на болиде Ф-1: