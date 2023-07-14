В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо. Видео
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Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» на правах аренды до конца сезона, прибыл на базу команды.
В сети появилось видео, как представители «Альфа Таури» встречают Риккардо на базе команды.
Напомним, ранее Риккардо, занимавший место резервного пилота «Ред Булл» после ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона, сменил в «Альфа Таури» нидерландского гонщика Ника де Вриса.
28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.
Риккардо впервые представит свою новую команду на Гран-при Венгрии, который состоится с 21 по 23 июля. Ранее гонщик заявлял, что готов стать частью команды «Альфа Таури» только в том случае, если это может помочь вернуться в «Ред Булл».
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