В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо. Видео

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» на правах аренды до конца сезона, прибыл на базу команды.

В сети появилось видео, как представители «Альфа Таури» встречают Риккардо на базе команды.

Напомним, ранее Риккардо, занимавший место резервного пилота «Ред Булл» после ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона, сменил в «Альфа Таури» нидерландского гонщика Ника де Вриса.

28-летний Ник де Врис проводил свой первый сезон в Формуле-1 и ни разу не сумел попасть в очковую зону.

Риккардо впервые представит свою новую команду на Гран-при Венгрии, который состоится с 21 по 23 июля. Ранее гонщик заявлял, что готов стать частью команды «Альфа Таури» только в том случае, если это может помочь вернуться в «Ред Булл».