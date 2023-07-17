«Реальная угроза». Себастьян Феттель — о календаре Ф-1 из-за «климатического кризиса»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказал опасения по поводу «климатического кризиса». Феттель считает, что погодные условия являются реальной угрозой для проведения различных Гран-при по ходу сезона.

«Климатический кризис уже сегодня оказывает влияние на многих людей и на многие места по всему миру. Имолу отменили… в Италии была сильная засуха, а затем внезапно пошёл сильнейший дождь. Очевидно, дождь должен был где-то пойти, и в Имоле случилось наводнение. Гонка в Майами в этом году также была под угрозой, потому что за две или три недели до неё трасса была затоплена. В Канаде были лесные пожары, которые при определённых условиях могли вычеркнуть из календаря гонку в Монреале. Так что это реальная угроза», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1: