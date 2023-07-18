Хорнер: на де Вриса возлагались большие надежды, ведь сам по себе он очень опытный гонщик

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу уволенного из «Альфа Таури» пилота Ника де Вриса.
«Ник — очень способный гонщик, чемпион Формулы-E и Формулы-2. Очевидно, что у него большой опыт. С точки зрения возраста он не является молодым гонщиком. И я просто не видел, как он вписывается в программу для юниоров. Это всегда была временная мера.
Очевидно, что ситуация для Ника де Вриса становилась сложной, но на него возлагались большие надежды, поскольку, хотя он и неопытен в Формуле-1, он, очевидно, сам по себе очень опытный гонщик.
Я думаю, было общее ощущение, что Ник не совсем справляется с поставленной задачей. И тогда встал вопрос о том, какие есть варианты, если мы хотим что-то изменить. Наиболее интересным вариантом для меня было посмотреть, как проявит себя Даниэль Риккардо. Так что решение было принято. Всё произошло довольно быстро. И вот он уже на Гран-при Венгрии», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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