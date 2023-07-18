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Источник: у трёх команд Формулы-1 проблемы с соблюдением лимита бюджета

Источник: у трёх команд Формулы-1 проблемы с соблюдением лимита бюджета
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У трёх команд, выступающих в Формуле-1, могут возникнуть проблемы с соблюдением лимита бюджета, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, сразу три команды рискуют превысить допустимый потолок бюджета.

Ранее сообщалось, что Международная федерация автоспорта (ФИА) начала новую проверку топ-команд Формулы-1, связанную с соблюдением лимита бюджетов. ФИА намерена проверить «Ред Булл», «Феррари», «Мерседес» и «Астон Мартин» на предмет расходов, не связанных напрямую с Формулой-1. По версии федерации, команды могут в обход регламентированного бюджета заниматься финансированием формульной конюшни через привлечение специалистов, которые официально не числятся в команде Формулы-1.

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали позднее заявил, что считает целесообразным наказывать команды за нарушение лимита бюджета спортивными штрафами (а не денежными).

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