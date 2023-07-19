«Он покажет, чего стоит». Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему ГП Венгрии подходит Риккардо
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Бывший пилот Формулы-1 голландец Михаэль Блекемолен высказался о возвращении австралийца Даниэля Риккардо в стартовую решётку «Королевских гонок».
«В Риккардо заключается сюрприз! Уже на этих выходных мы увидим, как всё будет развиваться. После шести месяцев он вернётся в крайне конкурентную среду. Важно то, что трасса в Венгрии является довольно простой, и это хорошо для него.
Спа-Франкоршам также является трассой, которая ему подойдёт. Если бы у него была городская гонка после отсутствия, то это было бы сложнее. Однако на этих двух трассах он покажет, чего стоит», – приводит слова Блекемолена издание RacingNews365.
Ранее Ник де Врис выступил с заявлением после своего увольнения из «Альфа Таури».
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