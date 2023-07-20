AMuS: в 2026 году болиды Ф-1 станут короче на 30 см, число передач уменьшится с 8 до 6

Издание Auto Motor und Sport опубликовало некоторые подробности о новом моторном и техническом регламенте Формулы-1, который вступит в силу с 2026 года.

Так, по информации источника, объём топливного бака будет до 100 килограммов, 30 из которых будут использоваться для выработки электроэнергии. Стоит отметить, что дополнительная рекуперация энергии на передней оси позволила бы сократить объём бака и не сжигать такое количество топлива, но, опасаясь преимущества «Ауди» из-за опыта работы с такой концепцией гибрида, другие производители отказались от этого.

Кроме того, колёсная база болидов будет сокращена на 30 сантиметров. Также ФИА намерена упростить коробки передач. Ожидается, что с 2026 года будет использоваться шесть передач вместо текущих восьми.