Цунода: де Врис заслужил больше времени, чтобы показать свой потенциал в Формуле-1

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода считает, что молодой пилот Ник де Врис заслуживал получить больше времени на адаптацию к Формуле-1.
«Я думаю, что 10 гонок — это очень мало. Пару трасс он вообще не знал. Но в то же время я понимаю, о чём говорят в «Ред Булл». Но всё же мне кажется, что де Врис как минимум должен был получить время до летнего перерыва.
Я связался с ним после новостей. Я не знал, хорошо ли говорить, что я знаю, но я сказал ему, что я чувствую, а также выразил ему благодарность», — приводит слова Цуноды Motorsport Week.
В текущем сезоне Формулы-1 Юки Цунода набрал два очка.
Ранее новый партнёр Цуноды Даниэль Риккардо высказался о предстоящем участии в Гран-при Венгрии. Этап состоится с 21 по 23 июля. Для Риккардо это будет первое выступление в нынешнем сезоне Формулы-1 в качестве боевого пилота.
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