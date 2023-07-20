Дэн Тиктум заступился за Хельмута Марко после увольнения Ника де Вриса

Британский гонщик, бывший член молодёжной программы «Ред Булл» Дэн Тиктум прокомментировал увольнение Ника де Вриса из «Альфа Таури» и заступился за Хельмута Марко.

«Марко был безжалостен к де Врису, и я могу его понять. Команда и компания такого масштаба, как «Ред Булл», не может позволить себе ждать, пока кто-то будет входить в курс дела. Им нужен кто-то, кто немедленно начнёт действовать. Думаю, машина «Альфа Таури» была сложной для управления. Ник боролся, и я понимаю, почему его уволили, хоть это и было сурово.

Если нет результатов по какой-то причине, они говорят просто: «Окей, мы возьмём другого гонщика. Есть много других хороших пилотов». Марко не слишком утруждает себя деталями, и отчасти я это понимаю», — приводит слова Тиктума Total-Motorsport.