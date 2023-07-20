Хэмилтон – об увольнении де Вриса из «Альфа Таури»: именно так и работает «Ред Булл»

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об увольнении голландца Ника де Вриса из «Альфа Таури».
«Можно ли назвать увольнение де Вриса несправедливым? Да. Я бы сказал, что именно так и работает «Ред Булл», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.
Льюис также коснулся возвращения в «Альфа Таури» австралийца Даниэля Риккардо.
«На самом деле не удивлён, потому что Риккардо присутствовал на всех брифингах пилотов в этом году. Нечасто можно увидеть резервного пилота на инструктажах. Но я не удивлён, что он вернулся. Я был определённо удивлён, увидев решение, которое они приняли в отношении бедного Ника. Он действительно талантливый молодой человек и к тому же очень приятный парень. Поэтому я думаю, его будущее сулит ему большие перспективы. Уверен, у него будет много отличных вариантов», — сказал Хэмилтон.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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