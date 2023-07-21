Александер Албон отреагировал на слухи про возможный переход в «Феррари»

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал слухи, согласно которым «Феррари» интересуется его кандидатурой.

«Есть ли позитив в подобных слухах? Да, я бы так сказал. Хорошие слухи всегда приятны. Я думаю, это просто подчеркиваёт, что год пока идёт как надо. Я просто счастлив слышать такие вещи. Конечно, это всего лишь слухи, но я не жалуюсь. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Нельзя этого отрицать», — приводит слова Албона Motorsport-Total.

В настоящий момент занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 11 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 255 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (156 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (137 баллов).

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