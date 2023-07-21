Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниэль Риккардо: нет смысла думать о переходе в «Ред Булл»

Даниэль Риккардо: нет смысла думать о переходе в «Ред Булл»
Комментарии

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо признался, что в настоящий момент сосредоточен на выступлении за «Альфа Таури» и пока не думает о возвращении в «Ред Булл».

«Да, это, так сказать, мечта, но нет смысла думать об этом. Сейчас мне предстоит проделать большую работу. Ожидания сейчас нет. Всё, что я чувствовал, находясь за рулём машины на прошлой неделе, — это желание снова участвовать в гонках. Я хочу наслаждаться моментом и не заглядывать слишком далеко вперёд», — приводит слова Риккардо F1i.

Напомним, Риккардо являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 год. О переходе Даниэля в «Альфа Таури» стало известно 11 июля.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе пилота Даниэля Риккардо:

Материалы по теме
«Он многим рискует». Марко предположил, как Риккардо покажет себя в «Альфа Таури»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023