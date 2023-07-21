Даниэль Риккардо: нет смысла думать о переходе в «Ред Булл»
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Австралийский гонщик Даниэль Риккардо признался, что в настоящий момент сосредоточен на выступлении за «Альфа Таури» и пока не думает о возвращении в «Ред Булл».
«Да, это, так сказать, мечта, но нет смысла думать об этом. Сейчас мне предстоит проделать большую работу. Ожидания сейчас нет. Всё, что я чувствовал, находясь за рулём машины на прошлой неделе, — это желание снова участвовать в гонках. Я хочу наслаждаться моментом и не заглядывать слишком далеко вперёд», — приводит слова Риккардо F1i.
Напомним, Риккардо являлся боевым гонщиком «Ред Булл» с 2014 по 2018 год. О переходе Даниэля в «Альфа Таури» стало известно 11 июля.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе пилота Даниэля Риккардо:
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