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Вольф — о контракте с Хэмилтоном: с эмоциональной точки зрения уже подписали

Вольф — о контракте с Хэмилтоном: с эмоциональной точки зрения уже подписали
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как обстоит дело с подписанием нового соглашения с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Состояние переговоров такое, что мы ещё не подписали контракт, но с эмоциональной точки зрения уже сделали это», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Ранее сам Хэмилтон также заявил, что все ключевые параметры нового договора с «Мерседесом» уже согласованы.

«Всё уже очень, очень близко. Возможно, об этом будет объявлено в конце года. Быть может, мы заставим вас подождать! Честно говоря, у меня нет больше никакой информации, которой я мог бы поделиться с вами. Вопрос по-прежнему обсуждается с юристами. Никаких переговоров больше не ведётся, остались лишь формальности», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

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