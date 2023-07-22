Вольф — о контракте с Хэмилтоном: с эмоциональной точки зрения уже подписали

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как обстоит дело с подписанием нового соглашения с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
«Состояние переговоров такое, что мы ещё не подписали контракт, но с эмоциональной точки зрения уже сделали это», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Ранее сам Хэмилтон также заявил, что все ключевые параметры нового договора с «Мерседесом» уже согласованы.
«Всё уже очень, очень близко. Возможно, об этом будет объявлено в конце года. Быть может, мы заставим вас подождать! Честно говоря, у меня нет больше никакой информации, которой я мог бы поделиться с вами. Вопрос по-прежнему обсуждается с юристами. Никаких переговоров больше не ведётся, остались лишь формальности», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
- 22 июля 2023
-
22:06
-
21:32
-
21:21
-
21:12
-
20:50
-
19:50
-
19:40
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:32
-
18:28
-
18:07
-
17:50
-
17:33
-
16:42
-
16:39
-
16:07
-
15:41
-
14:45
-
14:33
-
13:33
-
13:03
-
12:40
-
12:28
-
11:36
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:36
-
10:30
-
09:57
-
09:00