Перес отреагировал на девятое место в квалификации после пяти провалов подряд

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся сегодня, 22 июля, в Модьороде. Напомним, Перес стал девятым, прервав затяжную серию неудачных сессий.

«Сегодняшняя борьба получилась напряжённой, всё определялось новым форматом распределения шин. Мы получаем не так уж и много информации о шинах в этот уикенд.

В третьем сегменте у меня получился неудачный сектор на последнем круге, из-за чего меня отбросило назад, однако день всё равно получился неплохим, и теперь мы сосредоточим наши усилия на гонке.

Я способен создать конкуренцию и финишировать на подиуме, у нас хороший гоночный темп. В Венгрии труднее обгонять, но я уверен, что выступление будет хорошим, есть всё для этого», – приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».