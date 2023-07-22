Лосев выиграл квалификацию RDS GP в Мячкове, Цареградцев и Шнайдер вне ТОП 16

На трассе ADM Raceway в Мячкове прошёл первый день четвёртого этапа Гран При Российской Дрифт Серии. Квалификация прошла без особых сложностей — все пилоты, вышедшие на старт, проехали как минимум по одной результативной попытке, а к числу приятных сюрпризов можно отнести крайне представительный «клуб 90+». С результатом, превышающим 90 баллов из 100, сессию закончили сразу 11 пилотов.

Результатом в 92 балла отметился Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO). Дмитрия Ермохина (STAR PЁR STARS AIMOL) и Данилу Скоробогатова (TimeUp) в квалификации разделили 0,5 балла — пилоты в лучшей попытке набрали 93 и 93,5 балла соответственно. Аналогичный разрыв в полбалла оказался между Ильёй Фёдоровым (AUTOPROFI TEAM), получившим 94 балла, и Аркадием Цареградцевым («FailCrew x ДаркСайд»), проехавшим на 94,5 балла.

95 баллов в квалификации набрал победитель прошлого этапа Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL). Сразу три спортсмена получили по 96 баллов — Антон Козлов (Carville Racing), Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) и Дамир Идиятулин («SINTEC • Fresh Маркетплейс»). Андрей Астапов из LUKOIL Racing Drift Team набрал 96,5 баллов. А победителем квалификации стал пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс» Евгений Лосев, который первой же квалификационной попыткой получил от судей 97,5 баллов. Для Евгения Лосева эта победа в квалификации RDS GP стала первой почти за год — последний раз он выигрывал квалификацию в прошлом августе на этапе в Санкт-Петербурге.

Накануне четвёртого этапа RDS GP 2023 в команде «SINTEC • FRESH Маркетплейс» произошёл размен автомобилями. Дамир Идиятулин пересел на Toyota Supra A80, отдав свой Lexus IS760 Денису Мигалю. А Евгений Лосев хоть и остался за рулём той же Toyota Supra A80, на которой и начинал сезон, но, похоже, наконец-то нашёл с машиной общий язык. Как результат — все три пилота обеспечили себе место в стадии ТОП 16, и для команды уик-энд на ADM Raceway вполне может стать моментом долгожданного возрождения.

Пять лидеров квалификации, включая Евгения Лосева и Дамира Идиятулина, обеспечили себе места в воскресных дуэлях обязательным проездом «bye run». А вот Денису Мигалю пришлось попотеть. Тем более, что сетка ТОП 32 свела его с действующим чемпионом RDS GP Аркадием Цареградцевым («FailCrew x ДаркСайд). С первой попытки выявить победителя в этой паре не удалось, а по итогам назначенного перезаезда (OMT) судьи отдали путёвку в ТОП 16 Денису Мигалю.

Денис Мигаль против Аркадия Цареградцева Фото: RDS GP

Второй командой, которая в полном составе вышла в ТОП 16, стала LUKOIL Racing Drift Team. Денис Сорокопуд без особых усилий прошёл Евгения Спирина (VSTeam). Андрей Астапов прошел дальше через «bye run», а Григорий Гусев блестяще дебютировал за рулём своей новой BMW 3 Series (E92) — отличный результат в квалификации и уверенная победа в дуэли с Сергеем Кабаргиным.

А для команды «FailCrew x ДаркСайд» результат субботы оказался вовсе не тем, на который рассчитывали их болельщики. Из трио пилотов сильнейшим стал Владислав Попов, взявший верх в ТОП 32 над Антоном Клямко. Его брат Илья Попов оформил технический сход и даже не принял участие в квалификации (как и Степан Азаров из AUTOPROFI TEAM, которого подвела техника), а наставник молодых пилотов Аркадий Цареградцев остался не у дел.

В двух внутрикомандных дерби сразу два коллектива лишились по одному из пилотов. Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL) оставил без места в ТОП 16 своего сокомандника Бориса Абрамова, а Роман Тиводар (TAKAYAMA FORWARD AUTO) не позволил выйти в воскресные дуэли Тимофею Добровольскому. Однако новобранец красноярского коллектива вновь приятно удивил своим пилотажем — в первом же заезде на машине Добровольского разбортировалось колесо, что не помешало Тимофею доехать до финиша и даже продемонстрировать парный дрифт! Подобных эпизодов в Гран При Российской Дрифт Серии не было давно!

А вот к дуэли Леонида Шнайдера (TimeUp) и Анатолия Щербака вопросов было немало. В первом заезде Анатолий, преследуя Леонида, на одной из перекладок был достаточно агрессивен и слишком близко подскочил к лидеру, казалось бы, не оставив тому места для манёвра. Когда же Щербак сам ехал лидером, технические проблемы возникли уже у его соперника. В итоге, рассмотрев оба проезда, судьи пришли к выводу, что заезд преследователем Леонид обнулил самостоятельно, а в статусе лидера Шнайдер допустил ошибку. Итог – Анатолий Щербак прошел дальше.

RDS GP 2023. ADM Raceway. Участники ТОП 16:

Евгений Лосев — Владислав Попов

Алексей Вахтин — Данила Скоробогатов

Георгий Чивчян — Денис Сорокопуд

Антон Козлов — Григорий Гусев

Андрей Астапов — Максим Гроссман

Денис Мигаль — Дмитрий Ермохин

Дамир Идиятулин — Анатолий Щербак

Чарльз НГ — Роман Тиводар.

Уик-энд Гран При Российской Дрифт Серии на трассе ADM Raceway продолжится завтра, 23 июля. Участников этапа ждут парные заезды от стадии ТОП 16 вплоть до финальной дуэли четвёртого этапа RDS GP 2023.