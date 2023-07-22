Вольф – о победе Хэмилтона в квалификации: вот что он делает, когда вы даёте ему машину

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Венгрии.

«Сегодня у нас была конкурентоспособная техника, и этим мы действительно можем гордиться. Льюис проехал невероятный круг и завоевал поул-позишен. Вот что он делает, когда вы даёте ему машину.

Мы приняли несколько хороших решений по настройке, а пилоты внесли правильные коррективы в третьей свободной практике. Машина, которая было у нас сегодня, вселила в пилотов уверенность и позволила им атаковать», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609

2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612

3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694

4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905

5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971

6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992

7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034

8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035

9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045

10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186