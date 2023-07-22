Вольф – о победе Хэмилтона в квалификации: вот что он делает, когда вы даёте ему машину

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Венгрии.
«Сегодня у нас была конкурентоспособная техника, и этим мы действительно можем гордиться. Льюис проехал невероятный круг и завоевал поул-позишен. Вот что он делает, когда вы даёте ему машину.
Мы приняли несколько хороших решений по настройке, а пилоты внесли правильные коррективы в третьей свободной практике. Машина, которая было у нас сегодня, вселила в пилотов уверенность и позволила им атаковать», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:
1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:16.609
2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:16.612
3. Ландо Норрис «Макларен» 1:16.694
4. Оскар Пиастри «Макларен» 1:16.905
5. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:16.971
6. Шарль Леклер «Феррари» 1:16.992
7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:17.034
8. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» 1:17.035
9. Серхио Перес «Ред Булл» 1:17.045
10. Нико Хюлькенберг «Хаас» 1:17.186
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