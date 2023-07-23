Марко объяснил, почему не ругает Переса за девятое место в квалификации

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Венгрии, состоявшейся вчера, 22 июля, в Модьороде. Напомним, Серхио Перес стал девятым, прервав затяжную серию неудачных сессий, Макс Ферстаппен – вторым.
Завоевал же поул-позицию впервые за последние полтора года британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
«Для Переса было важно это выступление. К тому же, у него были те же проблемы, что и у Макса. Он отстал на пять десятых, но причина заключается в Максе. Нельзя винить Переса за это.
На этой трассе нас удивил не только «Мерседес», но и Ландо Норрис. Крупнейшим же сюрпризом стало то, что две «Альфа Ромео» попали в лидирующую группу. Поэтому мы больше не можем говорить о скучных гонках», – приводит слова Марко издание GPblog.
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