Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался от ближайшего преследователя на 110 очков

На Автодроме Хунгароринг завершился Гран-при Венгрии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, увеличивший свой отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 110 очков.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 281 очко.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 171.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 139.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 133.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 90.

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 87.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 80.

8. Ландо Норрис («Макларен») — 60.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 45.

10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 229 очков, а «Астон Мартин» отстал от немцев ещё на 17 и теперь проигрывает 39 очка. «Феррари» располагается на четвёртой позиции, а топ-5 замыкает «Макларен», стремительно отрывающийся от «Альпин».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 452 очка.

2. «Мерседес» — 223.

3. «Астон Мартин» — 184.

4. «Феррари» — 167.

5. «Макларен» — 87.

6. «Альпин» — 47.

7. «Уильямс» — 11.

8. «Хаас» — 11.

9. «Альфа Ромео» — 9.

10. «Альфа Таури» — 2.