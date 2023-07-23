Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался от ближайшего преследователя на 110 очков

На Автодроме Хунгароринг завершился Гран-при Венгрии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, увеличивший свой отрыв от ближайшего преследователя и напарника, мексиканца Серхио Переса, до 110 очков.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 281 очко.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 171.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 139.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 133.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 90.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 87.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 80.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 60.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 45.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 31.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» на 229 очков, а «Астон Мартин» отстал от немцев ещё на 17 и теперь проигрывает 39 очка. «Феррари» располагается на четвёртой позиции, а топ-5 замыкает «Макларен», стремительно отрывающийся от «Альпин».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 452 очка.
2. «Мерседес» — 223.
3. «Астон Мартин» — 184.
4. «Феррари» — 167.
5. «Макларен» — 87.
6. «Альпин» — 47.
7. «Уильямс» — 11.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 2.
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