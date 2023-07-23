Риккардо высказался по поводу первого Гран-при после перерыва

Новоиспечённый пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался по поводу своего первого гоночного уикенда в Формуле-1 после перерыва в карьере.

«Весь уикенд прошёл хорошо. Вернуться, почувствовать всё то, что я пропустил за последние 12 месяцев, было прекрасно. Я не мог просить большего для первого уикенда, и это придаёт мне уверенности.

Меня задели в первом повороте, и я опустился в самый хвост. После этого мы застряли в трафике, но как только удалось освободиться, я смог войти в ритм и с тех пор чувствовал себя хорошо. Наш темп был неплохимю Возможно, сегодня мы могли попасть в очки. Точно не знаю, но наша стратегия была хорошей, нам просто немного не повезло.

С другой стороны, контакт на старте мог закончить мою гонку, так что я благодарен, что машина осталась в порядке, и я смог проехать 70 кругов, чтобы прочувствовать как можно больше. Я буду учиться на допущенных ошибках, чтобы становиться всё лучше и лучше. Я сделал небольшие мысленные заметки, которыми поделюсь с командой. В целом есть чему радоваться», — сказал Риккардо после гонки.