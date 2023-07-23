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Джордж Расселл прокомментировал прорыв на 12 позиций в гонке Гран-при Венгрии

Джордж Расселл прокомментировал прорыв на 12 позиций в гонке Гран-при Венгрии
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал прорыв с 18-го на шестое место в гонке Гран-при Венгрии.

«Шестое место превзошло наши ожидания. Это, без сомнений, был хороший камбэк. Мы считали, что я стану 11-м при обычном темпе и седьмым, если выложиться по максимуму. Я доволен тем, как всё прошло.

Машина была по-настоящему быстрой, в Венгрии одна из моих любимых трасс. Обычно мы хорошо выступаем здесь, поэтому я понимал, что мы будем быстры. Конечно же, квалификация расстраивает. Всё бы изменилось, если бы у нас было две машины впереди. Несмотря на это, мы увеличили отрыв в Кубке конструкторов. Уикенд был позитивным», – приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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