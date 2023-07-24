В «Ред Булл» обозначили позицию после идеи «Альпин» уравнять мощность силовых установок

Команда Формулы-1 «Ред Булл» поддержала позицию «Альпин» в вопросе неравенства силовых установок производителей. Ранее сообщалось, что во французском гоночном коллективе высказали недовольство тем фактом, что силовые установки, поставляемые им, недостаточно мощны по сравнению с двигателями конкурентов. Отмечалось, что этот вопрос будет обсуждён на заседании комиссии Формулы-1, которое состоится во время Гран-при Бельгии. Если просьбу «Альпин» удовлетворят, то, скорее всего, ФИА ограничит мощность двигателей остальных команд до показателей «Альпин», так как сейчас моторный регламент заморожен до 2025 года.

«Мне кажется, важно узнать, каков дефицит. Полагаю, у ФИА есть все данные, и они должны точно указать, в чём заключаются различия. Думаю, всем было бы интересно это увидеть, и, если имеется неточность при омологации, то отнестись к этому вопросу нужно разумно. В противном случае оказываешься запертым в течение двух лет. Так что я был бы не против разумного обсуждения», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера RaceFans.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?