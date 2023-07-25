В «Хаасе» объяснили, почему продолжают работу над развитием нынешней машины

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о положительных моментах этого сезона для команды, отметив вклад Нико Хюлькенберга, а также объяснил, почему продолжается работа над развитием нынешнего болида.

«У нас снова было хорошее начало сезона, но мы немного откатились назад, потому что не выжали из своей машины столько, сколько смогли выжать из своих болидов другие команды. Положительный момент в том, что теперь у нас есть Нико, который помог добиться хороших результатов. Он усердно работает, чтобы поддерживать мотивацию команды и подталкивать её вперёд. Он фантастически вписался в коллектив. Ещё один момент — пит-стопы. В этом мы довольно сильны, но мы не можем показать, на что по-настоящему способны. Не сказал бы, что нам не хватает гоночного темпа, но из-за износа шин мы не привозим домой главного — очков.

Обновления этого сезона будут использоваться и с машиной следующего года, поэтому мы продолжаем развивать болид, чтобы по-настоящему понять свои проблемы и то, где нужно прибавить, чтобы в следующем году машина была лучше. Сейчас мы параллельно развиваем обе машины и пока точно не знаем, когда полностью перейдём к болиду следующего года», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».